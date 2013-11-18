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Новости
|С 25 февраля по 2 марта в городе Дмитров проходило первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей 1998-1999 гг.р.
Тамбовские боксеры стали обладателями двух медалей высшей пробы. Всего же участие в соревнованиях принимали спортсмены из 16 регионов – 150 человек разыгрывали медали в 13 весовых категориях (было проведено 137 боев).
|Компания TELETrade совместно с профессиональным хоккейным клубом «Тамбов» делает подарок горожанам, приуроченный к открытию XXIIОлимпийских зимних игр в г. Сочи. 7 февраля на ледовой арене «В Радужном» по билетам, проданным в ЛДС «Кристалл» и на ледовой арене «В Радужном», с акцией на обратной стороне будут распределены подарки, главными из которых являются билеты на соревнования Олимпийских зимн...
|22-26 января в Тамбове проходил Всероссийский юношеский турнир по боксу на призы воспитанника Тамбовской школы бокса, доктора педагогических наук, МС СССР В.С. Ледовских.
Участие в традиционном тамбовском турнире принимали спортсмены из 13 регионов. Всего на ринг вышло 149 юных боксеров. Тамбовскую область представляли спортсмены из Тамбова, Моршанска, Мичуринска, Рассказово. Медали разыгрывались в 15 категориях. Хозяева ринга завоевали 4 золотых медали, 5 серебряных медали и 9 бронзовых.
|28 января в управлении по физической культуре, спорту и туризму (ул. Карла Маркса, 165) в 10:00 состоится пресс-конференция, посвященная итогам 2013 года.
Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области Михаил Викторович Белоусов озвучит основные достижения в сфере спорта и туризма в прошедшем году, а также расскажет о строительстве спортивных объектов на территории региона.
|14-15 января в Рязани проходило первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 1997-1999 гг.р. У тамбовских спортсменов 5 медалей.
Тамбовская область делегировала на главные соревнования центрального региона 11 спортсменов – лидеров областной сборной. Всего в первенстве ЦФО принимало участие 218 борцов из 13 областей. За медали соревновались представители всех областей ЦФО, в которых культивируется греко-римская борьба.
|12 января в г. Тамбове ознаменовался грандиозным событием – в этот январский выходной в наш год прибыл Олимпийский Огонь. 190 человек удостоились чести пронести факел с Олимпийским Огнем. На следующий день, 13 января, Олимпийски Огонь встречали жители г. Мичуринска.