Компания TELETrade совместно с профессиональным хоккейным клубом «Тамбов» делает подарок горожанам, приуроченный к открытию XXIIОлимпийских зимних игр в г. Сочи. 7 февраля на ледовой арене «В Радужном» по билетам, проданным в ЛДС «Кристалл» и на ледовой арене «В Радужном», с акцией на обратной стороне будут распределены подарки, главными из которых являются билеты на соревнования Олимпийских зимн...

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