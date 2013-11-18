Поиск по сайту:
Основное меню
Новые фотографии
Новости
05.03.2014С 25 февраля по 2 марта в городе Дмитров проходило первенство ЦФО по боксу
С 25 февраля по 2 марта в городе Дмитров проходило первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей 1998-1999 гг.р. Тамбовские боксеры стали обладателями двух медалей высшей пробы. Всего же участие в соревнованиях принимали спортсмены из 16 регионов – 150 человек разыгрывали медали в 13 весовых категориях (было проведено 137 боев).
Подробнее >>
Комментарии (0)
03.02.20147 февраля на ледовой арене «В Радужном» будет розыгрыш билетов на соревнования Олимпийских зимних игр в г. Сочи
Компания TELETrade совместно с профессиональным хоккейным клубом «Тамбов» делает подарок горожанам, приуроченный к открытию XXIIОлимпийских зимних игр в г. Сочи. 7 февраля на ледовой арене «В Радужном» по билетам, проданным в ЛДС «Кристалл» и на ледовой арене «В Радужном», с акцией на обратной стороне будут распределены подарки, главными из которых являются билеты на соревнования Олимпийских зимн...
Подробнее >>
Комментарии (0)
29.01.2014Победители Всероссийского турнира
22-26 января в Тамбове проходил Всероссийский юношеский турнир по боксу на призы воспитанника Тамбовской школы бокса, доктора педагогических наук, МС СССР В.С. Ледовских. Участие в традиционном тамбовском турнире принимали спортсмены из 13 регионов. Всего на ринг вышло 149 юных боксеров. Тамбовскую область представляли спортсмены из Тамбова, Моршанска, Мичуринска, Рассказово. Медали разыгрывались в 15 категориях. Хозяева ринга завоевали 4 золотых медали, 5 серебряных медали и 9 бронзовых.
Подробнее >>
Комментарии (0)
27.01.201428 января состоится пресс-конференция, посвященная итогам 2013 года
28 января в управлении по физической культуре, спорту и туризму (ул. Карла Маркса, 165) в 10:00 состоится пресс-конференция, посвященная итогам 2013 года. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области Михаил Викторович Белоусов озвучит основные достижения в сфере спорта и туризма в прошедшем году, а также расскажет о строительстве спортивных объектов на территории региона.
Подробнее >>
Комментарии (0)
22.01.2014Тамбовские спортсмены выступят на первенстве России
14-15 января в Рязани проходило первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 1997-1999 гг.р. У тамбовских спортсменов 5 медалей. Тамбовская область делегировала на главные соревнования центрального региона 11 спортсменов – лидеров областной сборной. Всего в первенстве ЦФО принимало участие 218 борцов из 13 областей. За медали соревновались представители всех областей ЦФО, в которых культивируется греко-римская борьба.
Подробнее >>
Комментарии (0)
14.01.2014Эстафета Олимпийского Огня в Тамбове
12 января в г. Тамбове ознаменовался грандиозным событием – в этот январский выходной в наш год прибыл Олимпийский Огонь. 190 человек удостоились чести пронести факел с Олимпийским Огнем. На следующий день, 13 января, Олимпийски Огонь встречали жители г. Мичуринска.
Подробнее >>
Комментарии (0)
12.01.2014Олимпийский огонь в Тамбове (0)
16.12.201314-15 декабря БК «Тамбов» провел выездной тур в Омске, где одержал две победы над местной дружиной «1716» (0)
22.11.2013Старты юных (0)
22.11.2013Турнир по дзюдо (0)
21.11.2013Первая игра первого чемпионата по хоккею (0)
21.11.2013Кубок Нечерноземья (0)
21.11.201322-23 ноября пройдут по волейболу среди команд муниципальных районов в зачет областной Спартакиады 2013 года (0)
21.11.2013Тамбов принимает чемпионат ЦФО по Тхэквон-до (0)
20.11.2013Вчера, 19 ноября, БК «Тамбов» одержал победу над командой «Тегас» (0)
20.11.2013Матч БК Тамбов с БК Тегас завершился со счётом 79:81 в нашу пользу (0)
20.11.2013Петр Прокудин получил приз «За лучший бросок» (0)
20.11.2013Две медали (0)
19.11.2013Второй тур ВК «Тамбов» (0)
18.11.2013Повторная встреча БК Тамбов с командой Динамо МГТУ Майкоп завершилась со счетом 86:81 (0)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 / Всего: 841
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна
Тамбовспорт © 2011 - 2017, Тамбов
тамбов, тамбовская область, спорт, футбол, хоккей, фото, видео, форум, спортсмены, болельщики, стадион, дворец спорта, тренер, пресса, обзор, игрок, спорткомитет, спартак, кристалл, антей архив блогов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187